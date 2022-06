Mordprozess: Drei Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt

Justizbeamtinnen führen vor Prozessbeginn die Angeklagte in den Gerichtssaal am Landgericht. © Jan Woitas/dpa

Wegen des Mordes an einer Frau sind eine 28-Jährige und zwei Männer im Alter von 43 bis 56 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Kammer des Landgerichtes in Halle sprach am Freitag die Angeklagte und den 43-Jährigen wegen gemeinschaftlichen Mordes für schuldig. Der 56-Jährige wurde wegen der Anstiftung zum Mord für schuldig befunden. Die Drei hätten im September den Mord an der Ehefrau des 56-Jährigen gemeinsam verabredet und durchgeführt, hieß es in der Anklage.

Halle - Die schwer kranke Frau war in Halle mit einem Messer getötet worden. Die Leiche wies nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens 31 Schnitt- und Stichverletzungen auf.

Hinter dem Mord steht nach Ansicht des Gerichtes eine Beziehungstat. Die Angeklagte und der Ältere der angeklagten Männer führten demnach eine Affäre. Um diese Beziehung frei ausleben zu können, hätten sie beschlossen, mithilfe des dritten Angeklagten die Frau zu töten. Die Kammer bezog sich in ihrer Urteilsbegründung auf das Mordmerkmal der Heimtücke. Wesentliche Grundlage für die Verurteilung waren umfangreiche Einlassungen der beiden jüngeren Angeklagten. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Die Prozessbeteiligten können gegen das Urteil binnen einer Woche Revision einlegen. dpa