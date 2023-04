Moritzburg zeigt Stücke künftiger Gold- und Silberschmiede

Preisgekrönte Schmuckstücke künftiger Gold- und Silberschmiede zeigt das Kunstmuseum Moritzburg in Halle in einer Ausstellung. Nach der Eröffnung von „Junge Cellini 2023“ am Sonntag werden die Wettbewerbsbeiträge bis 16. Juli präsentiert. Alle Exponate haben nach Angaben der Handwerkskammer Halle eines gemeinsam: Sie beinhalten einen Bernstein. Grund sei das Wettbewerbsthema „Struktur/Wandel“, wonach ein Bernstein aus dem Großen Goitzschesee verarbeitet werden sollte.

Halle - Die nordöstliche Bucht bei Mühlbeck wird auch Bernsteinsee genannt.

Seit 2006 veranstaltet der Zentralverband der Gold- und Silberschmiede im zweijährigen Rhythmus den Wettbewerb „Junge Cellini“. Mitmachen können Auszubildende aller Lehrjahre und Gesellinnen und Gesellen im ersten Berufsjahr. Seinen Namen hat der Wettstreit vom italienischen Goldschmied und Bildhauer Benvenuto Cellini (1500-1571). dpa