Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto auf B14

„Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesautobahn 14 bei Magdeburg gestorben. Der 52-Jährige übersah am Ostermontag aus bislang ungeklärten Gründen nach der Ausfahrt Magdeburg-Reform ein in gleicher Richtung fahrendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Mann krachte mit seiner Maschine in den Wagen und stürzte. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Magdeburg - Weitere Details etwa zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten auf der B14 in Richtung Schwerin dauerten am späten Abend noch an. dpa