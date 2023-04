Motorradfahrerin gerät aus der Kurve: Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 83 bei Halberstadt (Landkreis Harz) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, war die 34-Jährige am Nachmittag aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrer Maschine in einer Rechtskurve nach links abgekommen. Sie überschlug sich und blieb anschließend auf der Straße liegen.

Halberstadt - Die Halberstädterin wurde per Hubschrauber von Rettungskräften in eine Spezialklinik geflogen. dpa