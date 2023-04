Mross und Borg besuchen einander in ihren Shows

ARD/SWR IMMER WIEDER SONNTAGS Andy Borg und Stefan Mross. © Andreas Braun/SWR/obs/Archivbild

Fans der Musiker und Moderatoren bekommen die beiden in den kommenden Tagen zweimal im Doppelpack zu sehen: Andy Borg (62) und Stefan Mross (47) besuchen sich gegenseitig in ihren Fernsehshows. Zunächst tritt Mross in der Samstagabendshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auf (29.4., 20.15 Uhr, im SWR und MDR). Weitere Gäste sind etwa Olaf der Flipper und Fantasy.

Baden-Baden - Am 7. Mai dann (10.00 Uhr im Ersten), wenn auch der ZDF-„Fernsehgarten“ wieder startet, gibt es Borgs Gegenbesuch in der ARD-Vormittagsshow „Immer wieder sonntags“, wie der SWR am Donnerstag mitteilte.

Gäste der ersten „Immer wieder sonntags“-Sendung 2023 sind neben Borg zum Beispiel auch Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Patrick Lindner, Marie Reim und Nicole. Diese Saison sind laut Südwestrundfunk zwölf Liveshows aus Rust geplant. dpa