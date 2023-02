Museum zeigt Tausende Schneemänner

Schneemänner als Konfektbehälter werden im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg gezeigt. © Hendrik Schmidt/dpa

Trotz teils frostiger Temperaturen ist in den meisten Teilen Sachsen-Anhalts in den kommenden Tagen mit nur wenig oder gar keinem Schnee zu rechnen. Wer bei einem Blick ins verregnete Grau den weißen Winter vermisst, kann zum Trost im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg viele verschiedene Schneemänner sehen. Noch bis zum 26. Februar sind dort vom einst mürrischen Zeitgenossen bis zum kitschigen Vorgartenschmuck rund 5000 Exemplare zu sehen.

Merseburg - Schmelzgefahr besteht für die Ausstellung auch dann nicht, wenn die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen. Zu sehen sind Schneemänner auf Zeitschriften oder Bonbon-Dosen. Andere frostigen Gesellen - beispielsweise aus Holz - stehen in zahlreichen Vitrinen. Auch Kupferstiche werden ausgestellt.

„Das Hauptaugenmerk der Ausstellung liegt auf den historischen Exponaten“, sagte die Kuratorin der Ausstellung, Anke Becker. Die erste Illustration eines Schneemanns, die in der Ausstellung zu sehen ist, stammt bereits aus 1780. „Damals galt der Schneemann noch als grimmiger Geselle, als Symbol für Entbehrung und Härte“, so Becker. Dies habe sich im Laufe der Jahre jedoch geändert: „Heute ist er ein Freund. Viele wissen gar nicht, wie sich die Darstellung des Schneemanns entwickelt hat.“

Welche Schneemänner dabei besonders seien, liege im Auge des Betrachters. Ziel der Ausstellung sei es, das gesamte Spektrum an Darstellungen abzudecken. Besonders an den Wochenenden seien in den letzten Wochen viele Besucherinnen und Besucher gekommen, sagte Becker. „Noch schöner ist es für die Atmosphäre aber natürlich, wenn draußen auch Schnee liegt.“

Den gibt es in Sachsen-Anhalt jedoch zunächst nur in den höheren Lagen. Vielerorts werde es zwar frostig, der Niederschlag bleibe jedoch aus, so der Deutsche Wetterdienst. Dafür strahlt die Sonne in den kommenden Tagen ein wenig öfter hinter den Wolken hervor, als noch in den Tagen zuvor. dpa