Musikalische Reise durch Altmark startet im Freilichtmuseum

Blick auf den von Fachwerkhäusern umsäumten Hof im Freilichtmuseum. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mit Konzerten in Museen, Schulen, Bibliotheken, Kirchen oder Dorfgemeinschaftshäusern will sich der dünn besiedelte Norden Sachsen-Anhalts als attraktive Kulturregion empfehlen. Nach der Eröffnung des Musikfestes Altmark am Sonntag im Freilichtmuseum Diesdorf stehen bis 22. Oktober Jazz, Rock, Pop, Folklore und Klassik auf dem Festivalprogramm.

Stendal/Salzwedel/Diesdorf - Die 27. Ausgabe des Musikfestes in den Landkreisen Stendal und Salzwedel vereint deren Angaben zufolge mehr als 50 Veranstaltungen - einige davon unter freiem Himmel. Beide Landkreise sind Träger des Festivals. Sie werden von 23 Partnern bei der Ausrichtung unterstützt.

Mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler, Ensembles, Orchester und Chöre aus der Altmark und anderen Teilen Deutschlands laden zu Konzerten an teils ungewöhnlichen Orten. Zum Start lädt das Berliner Schellack-Trio zu einer musikalischen Reise in die 1920er Jahre. Sie spielen im Diesdorfer Freilichtmuseum das Konzert „Eine kleine Sehnsucht“. Zum Musikfest Altmark gehört den Angaben zufolge auch der „Musikunterricht einmal anders“, den es an mehreren Schulen gibt. dpa