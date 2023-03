Nach Banküberfall - drei Täter weiter auf der Flucht

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Nach einem Überfall auf eine Bank in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld) sind die drei Täter weiter auf der Flucht. Es habe bislang keine Festnahmen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Für die Polizei kommt erschwerend hinzu, dass die Verdächtigen mit einem stark motorisierten Wagen vom Tatort geflüchtet sind.

Sandersdorf-Brehna - Drei maskierte Männer hatten am Donnerstagabend gegen 17.25 Uhr die Filiale gestürmt, wie die Polizei mitteilte. Ein 52-jähriger Mitarbeiter und eine 52-jährige Mitarbeiterin befanden sich demnach zum Tatzeitpunkt im Haus. Sie wurden bei der Tat mit Reizgas verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Am Freitagvormittag hatten sie die Klinik bereits wieder verlassen.

Ob und wie viel Geld sie erbeuteten, war auch am Freitag unklar. Die Männer flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die Fahndung läuft nach Polizeiangaben auf Hochtouren. dpa