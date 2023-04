Nach gefährlicher Körperverletzung Verdächtiger gefasst

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gut drei Wochen nachdem in Magdeburg ein 28-Jähriger bei einem Streit schwer verletzt worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die kriminalistische Spurenauswertung und zahlreiche Zeugenvernehmungen hätten die Beamten zu einem 38-Jährigen geführt, teilte die Polizei am Freitag in Magdeburg mit. Das Amtsgericht habe bereits am 28. März Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Magdeburg - Nach dem Beschuldigten wurde intensiv gefahndet, am Freitag wurde er festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Dem 28-Jährigen waren bei der Tat am 22. März am Hasselbachplatz potenziell lebensgefährliche Verletzungen zugefügt worden, wie die Polizei kurz danach mitgeteilt hatte. dpa