Nach gewaltsamem Tod eines 19-Jährigen: Ermittlungen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-Jährigen vor einem Einkaufszentrum im Zentrum Wittenbergs laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige, der in Untersuchungshaft sitzt, habe einige Angaben gemacht, erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Montag. Täter und Opfer hätten sich nach bisherigen Informationen nicht gekannt.

Dessau-Roßlau - Es solle um ein Mädchen gegangen sein bei einem Streit, der der Tat vorausging. Nun würden Zeugen befragt. Eine Videoüberwachung gebe es am Tatort nicht, sagte der Sprecher weiter.

Der 20-Jährige soll sein 19 Jahre altes Opfer am Freitagabend mit einem Messer schwer verletzt haben. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge konnte das aus Dessau-Roßlau stammende Opfer zunächst wiederbelebt werden, der junge Mann starb aber kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der am Samstag vom Amtsgericht Dessau-Roßlau verkündete Haftbefehl laute auf Körperverletzung mit Todesfolge. dpa