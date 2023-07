Nach Lkw-Brand im Harz Autobahn 36 wieder freigegeben

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Autobahn 36, die nach einem Lastwagen-Brand in Richtung Braunschweig mehrere Tage gesperrt war, ist am Freitagvormittag wieder freigegeben worden. Wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, musste die Fahrbahn auf der gesamten Breite in Richtung Braunschweig abgefräst und erneuert werden. Neben dem Standstreifen seien auch die zwei Fahrspuren betroffen gewesen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Ilsenburg - Der Vorfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Ilsenburg und Stapelburg im Landkreis Harz.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein mit medizinischen Masken beladener Lkw in Brand geraten. Der 45 Jahre alte Fahrer bemerkte nach Polizeiangaben Rauchentwicklungen an seinem Lastwagen und fuhr auf den Standstreifen. Dort entkoppelte er die Sattelzugmaschine vom brennenden Sattelauflieger. Dieser brannte komplett aus und wurde abgeschleppt. Ursache sei ein technischer Defekt. Der Fahrer blieb unverletzt. dpa