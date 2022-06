Nach Razzia gegen Schleuser: LKA zieht Bilanz

Nach einer Razzia gegen mutmaßliche Schleuser mit rund 370 Einsatzkräften in Bitterfeld-Wolfen hat sich der Verdacht gegen mehrere Beschuldigte erhärtet. Sie hätten über einen längeren Zeitraum hinweg sogenannte Drittstaatsangehörige bei deren illegalem Aufenthalt im Bundesgebiet unterstützt, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt am Freitag.

Magdeburg/Bitterfeld-Wolfen - Sie vermittelten demnach unter anderem gefälschte EU-Ausweise, Wohnsitze und Arbeit im Raum Anhalt-Bitterfeld und begleiteten Behördengänge.

Bei den Durchsuchungen mehrerer Objekte seien 220 Identitäten festgestellt worden. 162 Personen wurden demnach durchsucht. Außerdem seien zahlreiche gefälschte Ausweise, Führerscheine, ID-Cards, Bargeld und Geschäftsunterlagen sichergestellt worden. Gegen die Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wird laut LKA gegen einen 58-jährigen lettischen Tatverdächtigen aus dem Südlichen Anhalt sowie drei weitere namentlich bekannte Personen aus Lettland, Georgien und der Ukraine ermittelt. Die Beamten waren am Donnerstagmorgen mit zahlreichen Einsatzwagen in Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in einer Straße an einem Hotel angerückt. Das Landeskriminalamt sprach von einem der größten Einsätze in den vergangenen Monaten. dpa