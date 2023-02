Nach Stammzellenspende: Einsatz von Orban gegen Union offen

Leipzigs Willi Orban in Aktion. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Der Einsatz von RB Leipzigs Kapitän Willi Orban gegen den 1. FC Union Berlin wird sich erst kurzfristig entscheiden. Der ungarische Fußball-Nationalspieler hatte am Mittwoch Stammzellen gespendet und bisher nur leicht individuell trainiert. „Er hat noch eine Untersuchung, es geht um die Milz“, sagte Trainer Marco Rose am Freitag. „Je nachdem wie körperlichen Veränderungen nach der medikamentösen Einstellung und der Blutplasma-Entnahme sind, werden wir sehen, ob es geht oder nicht.

Leipzig - Er will unbedingt.“ Das Spitzenspiel der Bundesliga findet am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Leipziger Stadion statt.

Christopher Nkunku ist noch kein Kandidat für den Kader. Deutschlands Fußballer des Jahres trainierte zwar in dieser Woche nach seiner schweren Knieverletzung wieder mit der Mannschaft, doch Rose will bei seinem besten Torschützen kein Risiko eingehen. „Er wird keine Rolle spielen können. Er braucht noch eine ganze Trainingswoche“, sagte der 46-Jährige. Perspektivisch soll Nkunku in Wolfsburg am 18. Februar wieder im Kader stehen. dpa