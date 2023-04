Nach Zeugenhinweis: Bundespolizei fasst Graffitisprayer

Auf nahezu frischer Tat hat die Bundespolizei in Magdeburg einen Graffitisprayer gefasst. Ein Zeuge hatte den Mann am Karfreitag dabei beobachtet, wie er an einem Güterwaggon im Rangierbahnhof Magdeburg-Rothensee ein etwa zehn Quadratmeter großes Graffiti angebracht hatte und die Beamten informiert, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Montag mit.

Magdeburg - Ganz in der Nähe habe der 33-Jährige gestellt werden können. Bei ihm wurden den Angaben zufolge typische Utensilien sichergestellt, etwa neun Sprühflaschen, Handschuhe und auch ein Klappstuhl. Auch das Smartphone des Mannes sei sichergestellt worden, hieß es. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. dpa