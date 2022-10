Nachfrage nach Energierechtsberatungen wächst

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Die Verbraucherzahlen spüren deutlich mehr Beratungsbedarf bei Themen rund um das Thema Energie. Werden weitere Angebote geschaffen?

Halle - Wegen der steigenden Energiepreise verzeichnet die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt einen starken Zuwachs an individuellen Energierechtsberatungen. Die vielen Anfragen überstiegen mitunter das gegenwärtige Beratungsangebot, sagte eine Sprecherin der Verbraucherzentrale.

Es werde auch ein kostenfreies Beratungsangebot getestet, so die Sprecherin. In Brandenburg besteht ein solches Angebot bereits. Allerdings steht laut Verbraucherzentrale in Sachsen-Anhalt den Beratern immer grundsätzlich frei, im Falle einer individuellen Bedürftigkeit der beratenden Person auf das Beratungsentgelt der Rechtsberatung zu verzichten.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg bietet seit Montag eine kostenlose Energierechtsberatung an. Dabei haben Verbraucher die Möglichkeit prüfen zu lassen, ob deutlich höhere Abschlagszahlungen sowie Vertragskündigungen durch die Energieversorger rechtskonform sind. Die Aktion soll laut Pressesprecherin der Verbraucherzentrale Brandenburg mindestens bis Ende des Jahres laufen und Verbraucher so in der Krise unterstützen. dpa