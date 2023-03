Nassester März seit 20 Jahren in Sachsen-Anhalt

Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In diesem März haben Meteorologen in Sachsen-Anhalt die höchsten Regenmengen seit 20 Jahren gemessen. Es regnete rund 65 Liter pro Quadratmeter im Flachland, der langjährige März-Durchschnitt liegt bei 40 Liter pro Quadratmeter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD)am Donnerstag mit. In höheren Gebieten wie dem Harz fielen demzufolge sogar 150 Liter pro Quadratmeter.

Offenbach - Trotz geringer Sonnenscheindauer von rund 95 Stunden startete der März mit milden Durchschnittstemperaturen von 5,7 Grad Celsius in den Frühling. Im Vergleich: Im langjährigen Mittel schien die Sonne im März 109 Stunden bei kühleren 3,7 Grad. dpa