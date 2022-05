Neue OB in Magdeburg: 30 Frauen als Chefinnen in Rathäusern

Simone Borris am Tag der Oberbürgermeisterwahlen in Magdeburg. © Heiko Rebsch/dpa/Archivbild

Frauenpower in Sachsen-Anhalt: Während in Magdeburg Simone Borris (parteilos) zur Oberbürgermeisterin neu gewählt worden ist, sind bereits etwa 30 Frauen an der Rathausspitze in Städten und Gemeinden im Land. Dazu gehört als OB Silvia Ristow (Linke) in Bernburg (Salzlandkreis). Zudem haben Bürgermeisterinnen in etlichen kleineren Kommunen den Chefsessel inne, wie das Statistische Landesamt am Montag auf Anfrage mitteilte.

Magdeburg/Halle - In der Landeshauptstadt folgt Simone Borris dem langjährigen OB Lutz Trümper (SPD). Die Kandidatin hatte bei der Stichwahl laut dem vorläufigen Ergebnis am Sonntag 64,8 Prozent der Stimmen bekommen. Ihr Gegenkandidat Jens Rösler (SPD) kam auf 35,2 Prozent. Borris ist parteilos, wurde aber von FDP, Tierschutzpartei und der Wählergruppe future! unterstützt. Sie arbeitet seit 1990 in der Stadtverwaltung, ist bislang Sozialbeigeordnete und Stellvertreterin des OB. Trümper hatte nicht mehr kandidiert. dpa