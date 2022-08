Neue Wege beim Wohnungsbau: Sachsen-Anhalt will vorne sein

Unternehmen

Aus Sicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff müssen vor dem Hintergrund der globalen Entwicklungen und zur Einhaltung der Klimaziele auch beim Wohnungsbau neue Wege gegangen werden. Dies müsste bezahlbar sein, sozialverträglich und auch dafür geeignet sein, die ganze Bevölkerung mit attraktiven Wohnangeboten zu versehen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundesbauministern Klara Geywitz (SPD) bei einer Baustelle einer Fabrik für Wohngebäude in Holzbauweise in Möckern (Jerichower Land).

Möckern - Haseloff versprach, Sachsen-Anhalt werde immer ganz vorne dabei sein, um diese Zukunft zu gestalten.

Das Unternehmen Nokera hat sich auf die serielle Produktion von vorgefertigten Decken- und Wandbauteilen aus Holz spezialisiert. Die Fabrik im Gewerbegebiet zwischen Möckern und Burg soll Ende des Jahres fertiggestellt werden. Sobald die Produktion hochgefahren ist, ist das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz eigenen Angaben zufolge der weltweit größte Produzent von Wohnungen in ressourcenschonender Holzbauweise. An vier Produktionsstandorten in Deutschland können demnach dann jährlich mehr als 20.000 Wohnungen in Holzbauweise produziert werden. In der Schwesterfabrik in Burg ist die Produktion bereits angelaufen.

Die Bundesregierung will pro Jahr 400.000 Wohnungen bauen. Dabei soll nach Angaben von Bundesbauministerin Geywitz genug bezahlbarer Wohnraum geschaffen und dabei auf Klimagerechtigkeit geachtet werden. Der Besuch bei dem Unternehmen am Donnerstag fand anlässlich der Sommerreise der Ministerin statt. dpa