Neuer Osterbaum in Wulkau ist eine Linde: Eier hängen schon

In einem Dorf im Elb-Havel-Winkel steht ein reich geschmückter Osterbaum. Er wird von Jahr zu Jahr üppiger. Die bunte Farbepracht trägt dieses Jahr ein neuer Baum.

Wulkau - Der traditionelle Osterbaum in Wulkau im Elb-Havel-Winkel hängt bereits wenige Tage vor Ostern voller bunter Eier. 2223 Eier seien es mindestens, sagte Initiatorin Anke Ziegler am Montag. Und jeder Gast dürfe das gern mit einem mitgebrachten Ei erweitern. „Einfach Namen drauf und dranhängen“, so Ziegler.

Seit etwa 15 Jahren pflegt Ziegler die Ostertradition in Wulkau mit ihrem Baum. Doch in diesem Jahr ist etwas anders: Statt einer Weide wurde nun eine Linde mit den vielen Eiern behangen. Der alte Baum sei etwas „in die Jahre gekommen“, erklärte Ziegler den Wechsel. Die schwere Eierpracht trage der alte Baum nicht mehr wie in den Vorjahren. Trotzdem bleibe der Baum erstmal stehen.

Anfang März hatten Ziegler und 25 Helfer den Baum in sein buntes Farbenkleid gesteckt. Nur etwa drei Stunden hätte die Aktion gedauert, erzählte sie. Dazu gab es Kaffe, Kuchen und Sekt. „Doch wer seinen Sekt hatte durfte nicht mehr auf die Leiter zum Eier-Aufhängen.“

Wer den Osterbaum in Wulkau anschauen möchte, sollte Ostern nutzen oder sich kurz danach aufmachen. Rund eine Woche nach dem Fest nimmt Ziegler alles in einer raschen Aktion mit zwei bis drei Helfern und langen Leitern wieder ab. dpa