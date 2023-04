Neues Deutschlandticket beschert Verkehrsbetrieben Neukunden

Eine Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fährt am „City-Carre“ vorbei. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Das neue 49-Euro-Ticket hat den Verkehrsbetrieben in Sachsen-Anhalt viele Neukunden beschert. Kurz vor dem Start des Deutschlandtickets am kommenden Montag verkauften die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) nach eigenen Angaben das 7777. Ticket. Davon seien 1800 Neukunden, wodurch sich der Bestand an Abo-Kunden um zehn Prozent erhöht habe, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

Magdeburg - In der vergangenen Woche hatte die Hallesche Verkehrs-AG schon von mehr als 2500 Neukunden gesprochen.

Seit dieser Woche wird das Ticket in Magdeburg per E-Mail an die Kunden ausgeliefert. Der Fahrgastverband Pro Bahn in Mitteldeutschland hatte zuletzt kritisiert, dass das 49-Euro-Ticket nur digital abrufbar ist. dpa