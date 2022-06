Neues LKA-Gebäude in Barleben soll hochmodern werden

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), Finanzminister Michael Richter (CDU, M) und der Geschäftsführer der Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Thomas Poege. © Ronny Hartmann/dpa

Zu wenig Platz, veraltet und gesundheitsgefährdend: Das Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt ist in die Jahre gekommen. Die neue und moderne Zentrale soll in Barleben gebaut werden.

Barleben - Hochleistungsfähige Datenleitungen und Serverkapazitäten: Der geplante Neubau des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen-Anhalt in Barleben soll den modernsten Standards entsprechen. „Wir diskutieren ja vielfach darüber, dass sich das Kriminalitätsgeschehen von der realen in die virtuelle Welt verlagert“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Mittwoch bei einem Besuch des künftigen Standorts. Dafür brauche man zeitgemäße Arbeitsmöglichkeiten. Auch die entsprechende technische Ausstattung der Labore werde berücksichtigt.

Nach Angaben von Finanzminister Michael Richter (CDU) sind auf dem insgesamt sieben Hektar großen Grundstück nördlich von Magdeburg 20.000 Quadratmeter Bürofläche und 3500 Quadratmeter Laborfläche geplant. Rund 700 Bedienstete sollen dort Platz finden.

Aktuell ist das LKA an mehreren Standorten in Magdeburg und in Schönebeck untergebracht. Im bisherigen Gebäude in der Landeshauptstadt waren gesundheitsgefährdende Fasern in den Deckenplatten entdeckt worden. Zunächst hatte es Pläne für eine Sanierung gegeben, später wurde auf einen Neubau umgeschwenkt. Mit der Auswahl der Fläche im Landkreis Börde gehe ein intensiver Auswahlprozess zu Ende, sagte Richter. Der Standort entspreche allen gestellten Anforderungen.

Für das LKA sei etwa die Anbindung an die Autobahnen 2 und 14, die Verbindung nach Magdeburg und der Nahverkehr wichtig gewesen. „Auch die, die kein Auto haben, sind in der Lage, hierher zu kommen“, so Richter. Laut Barlebens Bürgermeister Frank Nase (CDU) gebe es zudem schon lange den Wunsch, den Technologiepark Ostfalen, wo auch das LKA entstehen soll, direkt an das Bahnnetz anzubinden. „Das wäre ein riesen Gewinn“, sagte er in Richtung der politischen Entscheidungsträger.

Wann genau die Arbeit in den neuen Räumlichkeiten aufgenommen werden kann, ist unklar. Das Jahr 2027 habe im Raum gestanden, aktuell gehe man aber von einer frühestmöglichen Fertigstellung im Jahr 2028 aus, hieß es seitens des Finanzministeriums. Letzteres sei realistisch, wenn alles „normal“ laufe, sagte Thomas Poege, Geschäftsführer der neu gegründeten Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt (IPS). Die IPS ist mit der Umsetzung des Großprojekts beauftragt. Ersten Schätzungen zufolge soll der Bau um die 300 Millionen Euro kosten. dpa