Neues Schneeleoparden-Pärchen im Zoo Magdeburg

Ein Schneeleopard sitzt im Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in seinem Gehege. © Marijan Murat/dpa/Archivbild

Im Zoo Magdeburg sind zwei neue Schneeleoparden angekommen. „Es ist ein Schneeleoparden-Pärchen, das als drittes Zuchtpaar in der Magdeburger Zoogeschichte zukünftig die Population in der EAZA-Erhaltungszucht stärken soll“, erklärte Zoogeschäftsführer Dirk Wilke in einer Mitteilung vom Samstag. Das Weibchen Dawa sei zwei Jahre alt und wurde aus der Wilhelma Stuttgart nach Magdeburg gebracht.

Magdeburg - Ihr fast dreijähriger Partner Dalai kam am Freitag aus dem französischen Espace Zoologique Saint-Martin la Plain an. EAZA steht für Europäische Organisation der Zoos und Aquarien.

Die Schneeleoparden-Zucht in Magdeburg hat Tradition. Ein erstes Zuchtpaar brauchte von 1992 bis 2002 zehn Jungtiere in vier Würfen zur Welt. Ein zweites zog zusammen neun Jungtiere auf. Das Leoparden-Weibchen war kürzlich in den Tierpark Dessau umgezogen, nachdem ihr Partner im Dezember gestorben war.

Schneeleoparden zählen zu den am stärksten vom Aussterben bedrohten Großkatzen der Erde. Laut Weltnaturschutzunion (IUCN) ist die Schneeleoparden-Population auf weniger als 2500 Tiere geschrumpft, wie der Zoo weiter mitteilte. dpa