Neues Zentrallager der Tafeln: Land will unterstützen

Lebensmittel stehen abholbereit im Zentrallager der "Tafel" für Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem finanziellen Fingerzeig im Gepäck hat Sozialministerin Petra Grimm-Benne das neue Zentrallager der Tafeln in Sachsen-Anhalt besucht. Die könnten bald tausende Euro Unterstützung jährlich erhalten.

Hohenerxleben - Die Tafel in Sachsen-Anhalt rechnet noch in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung des Landes. Die Förderung könne bei 30.000 Euro liegen, sagte der Landesvorsitzende der Tafel, Andreas Steppuhn, am Mittwoch. Das wäre ein Novum. Man sei in Absprachen, eine hundertprozentige Zusage gebe es allerdings noch nicht, sagte Steppuhn.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne hatte am Mittwoch das neue zentrale Logistiklager der Tafel in Hohenerxleben im Salzlandkreis besucht. Das Lager wurde am 1. März in Betrieb genommen. Hier würden Großspenden aller Art für die Tafeln entgegengenommen und auf die Tafeln im Land solidarisch umverteilt, sagte Steppuhn. Es löst das bisherige provisorische Lager in Quedlinburg ab.

Der zentrale Standort sorge dafür, dass die mittlerweile 35 Tafeln mit ihren rund 100 Ausgabestellen im Land Zeit und Geld sparten. „Um das neue Logistik-Zentrallager dauerhaft zu finanzieren, ist es wichtig, eine bereits vom Land Sachsen-Anhalt in Aussicht gestellte Förderung durch den Landeshaushalt zu realisieren“, sagte Steppuhn kürzlich. Grundlage hierfür sei ein entsprechender Passus in der Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien aus dem Jahr 2021. Ohne eine dauerhafte finanzielle Unterstützung werde nach Ansicht Steppuhns die bisherige Arbeit der Tafeln nicht aufrechtzuerhalten sein.

Die Tafeln verteilen gespendete Lebensmittel, die so auch vor dem Verfall gerettet werden. Das geschieht in der Regel in Zusammenarbeit mit den Supermärkten und Discountern. Hinzu kommen den Angaben zufolge in zunehmendem Maße Großspenden von Lebensmittelproduzenten, die sich sozial engagieren. In Sachsen-Anhalt gibt es laut Steppuhn aktuell 34 Tafeln mit rund 100 Ausgabestellen. Sie werden von etwa 800 Ehrenamtlichen im Land betreut. dpa