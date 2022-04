Neun Bewerber kämpfen um Chefsessel im Magdeburger Rathaus

Das Alte Rathaus am Alten Markt in Magdeburg mit der vergoldeten Nachbildung des Magdeburger Reiters. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In der Landeshauptstadt findet am Sonntag die Wahl zum Oberbürgermeister statt. Erreicht keiner der Kandidaten die Mehrheit, werden die Magdeburgerinnen und Magdeburger Anfang Mai noch einmal an die Wahlurnen gerufen. Wer tritt überhaupt an?

Magdeburg - Rund 191.000 Wahlberechtigte sind an diesem Sonntag aufgerufen, in der Landeshauptstadt Magdeburg einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin zu wählen. Amtsinhaber Lutz Trümper (SPD) tritt nicht noch einmal an. Neun Frauen und Männer bewerben sich um den Chefsessel im Rathaus.

Darunter ist Simone Borris, die nach eigenen Angaben reichlich Erfahrung in der Stadtverwaltung mitbringt. Die 59-Jährige arbeitet seit 1990 dort, aktuell ist sie Sozialbeigeordnete und Trümpers Stellvertreterin. Borris ist parteilos, wird aber von FDP, Tierschutzpartei und der Wählergruppe future! unterstützt.

Verwaltungs- und kommunalpolitische Erfahrung hat auch Jens Rösler (SPD) vorzuweisen. Er arbeitet in der Finanzverwaltung des Landes und sitzt seit 2009 im Stadtrat. Dort ist Rösler mittlerweile Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion. Er wird auch von den Grünen unterstützt, die keinen eigenen Kandidaten stellen.

Mit Verwaltungsaufgaben kennt sich ebenfalls Tobias Krull (CDU) aus. Der 44-Jährige ist Verwaltungsfachwirt und sitzt seit 2016 im Landtag von Sachsen-Anhalt. Mit Krull, der bereits Mitglied im Stadtrat war, schickt die CDU ihren langjährigen Kreischef ins Rennen.

Die Linke hat die Landtagsabgeordnete Nicole Anger nominiert. Für die AfD tritt der Ex-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann an, den die Partei im Sommer 2020 ausgeschlossen hatte. Außerdem kandidieren Sarah Biedermann (Freie Wähler), Bettina Fassl (Tierschutzallianz), Till Isenhuth (Einzelbewerber) sowie André Jordan (Die Partei).

Die Amtszeit von Trümper endet im Sommer. Er ist seit 2001 Rathauschef und wurde zweimal wiedergewählt, zuletzt 2015. Der SPD-Politiker ist außerdem Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Sachsen-Anhalt.

Die 137 Wahllokale sind am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Sollte keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, folgt am 8. Mai eine Stichwahl. dpa