Neuzugänge für den HFC: Berliner Deniz und Bolyki kommen

Einen Tag vor dem offiziellen Trainingsstart hat Fußball-Drittligist Hallescher FC die nächsten Neuverpflichtungen bekannt gemacht. Nach Clubangaben vom Dienstag kommt der 28 Jahre alte Tunay Deniz zum HFC. Der gebürtige Berliner war zuletzt für Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest aktiv. Deniz, im zentralen defensiven Mittelfeld zuhause, absolvierte im vergangenen Spieljahr 34 Partien und war mit zwölf Treffern und sieben Vorlagen an 19 Toren direkt beteiligt.

Halle - In Halle unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

Ebenfalls für zwei Jahre verpflichtete sich Andor Bolyki. Der 27-jährige Stürmer, der einst in Halle Jugendspieler war, kehrt mit der Empfehlung von 15 Saisontoren in der abgelaufenen Saison für den Regionalliga-Meister BFC Dynamo zurück an seine alte Wirkungsstätte.

„Tunay Deniz ist zweifellos ein Mentalitätsspieler, der Verantwortung auf und neben dem Platz übernimmt. Er besticht durch seine Spielintelligenz und seinen Zug zum Tor. Dies hat er bereits in mehr als 200 Regionalligaspielen unter Beweis gestellt“, lobte Sportdirektor Ralf Minge den aus Berlin stammenden Spieler.

Den in Ungarn geborenen Andor Bolyki kennt HFC-Trainer André Meyer aus der gemeinsamen zeit beim FSV Union Fürstenwalde. „Er ist ein variabler Offensivspieler, welcher alle Positionen in vorderster Front spielen kann. Er bringt ein ungemeines Tempo und Durchsetzungsvermögen mit und hat in der vergangenen Saison auch seinen Torriecher bewiesen“, sagte Minge. Bolyki wurde in der Jugend des FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildet, bevor er 2011 zum HFC kam. 2014 zog es ihn weiter zum BSV Rehden und gelangte über die Stationen Union Fürstenwalde und Berliner AK zum BFC Dynamo. Dort bildete er zusammen mit dem Torschützenkönig Christian Beck das Sturmduo und scheiterte nach der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost in der Relegation zur 3. Liga am VfB Oldenburg. dpa