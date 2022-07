Noch 5600 freie Ausbildungsplätze im Land kurz vor Start

Teilen

"Agentur für Arbeit" hängt über dem Eingang der Bundesagentur. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt gibt es kurz vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr rund 5600 freie Lehrstellen. Das sind 600 mehr als vor einem Jahr. Vor allem in Produktions- und Fertigungsberufen werden Auszubildende gesucht, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Im Juli hatten 2800 Bewerberinnen und Bewerber noch keine Ausbildungsstelle gefunden.

Halle - Rein rechnerisch kommen somit auf Jede oder Jeden ohne Lehrvertrag aktuell zwei freie Stellen.

Gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz gebe es zum Beispiel in den Bereichen Metall- und Schweißtechnik, Energietechnik sowie im Verkauf und in der Baubranche. Am Montag beginnt in vielen Branchen das neue Ausbildungsjahr. Ein Einstieg sei meist auch später möglich. Arbeitgeber und Träger hatten den Arbeitsagenturen im Land seit Oktober 2021 rund 12 000 betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsstellen gemeldet, 300 mehr als 2020. dpa