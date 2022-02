Novavax-Impfstoff in Sachsen-Anhalt angekommen

Eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax steht auf einem Tisch. © Alastair Grant/AP/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt ist am Freitag eine erste Lieferung des neuen Impfstoffs des Herstellers Novavax eingetroffen. Insgesamt 39.000 Dosen sind laut Gesundheitsministerium nun im Verteilzentrum. „Der Impfstoff wird in den nächsten Tagen an die Landkreise und kreisfreien Städte weiterverteilt, so dass dann zügig mit den Impfungen begonnen werden kann“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Magdeburg - Impfwillige, die sich bereits vorangemeldet haben, sollen nun nach und nach die Nachricht bekommen, dass Terminbuchungen möglich sind. Je nach Landkreis oder Stadt kann das unterschiedlich lange dauern. Die Kommunen legen auch eigenständig fest, ab wann die Impfungen losgehen.

Magdeburg kündigte bereits an, dass Novavax-Impfungen ab Montag im Impf-Punkt im Allee-Center möglich sind. Ein Termin ist für alle Menschen ab 18 Jahren buchbar. Der Impfstab habe sich dazu entschlossen, die Impfung nicht an Bedingungen wie die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe zu knüpfen, erklärte ein Sprecher der Stadt.

Laut Gesundheitsministerium sollen zunächst aber diejenigen priorisiert werden, die von der Teil-Impfpflicht betroffen sind. Ab Mitte März müssen Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ihren Impfstatus nachweisen. In Abhängigkeit von den Liefermengen soll der Impfstoff sobald wie möglich allen angeboten werden, die bisher noch keine Corona-Schutzimpfung hatten, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Insgesamt erwartet Deutschland im 1. Quartal 2022 vier Millionen Impfdosen des Stoffes von Novavax. Für Sachsen-Anhalt ist mit einem Anteil von etwa 104.000 Impfdosen zu rechnen. Ab April werden den Angaben zufolge deutlich mehr Impfdosen zur Verfügung stehen. dpa