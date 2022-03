Novavax-Impfstoff nun für alle in Sachsen-Anhalt

Teilen

Eine Krankenschwester zieht den Impfstoff Nuvaxovid vom Hersteller Novavax auf eine Spritze auf. © Matthias Balk/dpa

In Sachsen-Anhalt können sich von nun an alle Interessierten mit dem neuen Vakzin des US-Herstellers Novavax impfen lassen. Es seien ausreichende Mengen dieses Covid19-Impfstoffes vorhanden, erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag in Magdeburg. „Jeder, der sich jetzt noch für eine Impfung entscheidet und möglicherweise genau auf diesen Impfstoff gewartet hat, kann sich ab sofort einen Impftermin geben lassen.“

Magdeburg - Der Impfstoff Nuvaxovid sollte bisher vorrangig ungeimpftem Gesundheits- und Pflegepersonal angeboten werden, für das ab Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt.

Sachsen-Anhalt hatte in der vergangenen Woche laut Gesundheitsministerium 39.000 Novavax-Impfdosen erhalten. Im ersten Quartal werde für das Land mit insgesamt etwa 104.000 Impfdosen gerechnet. Das Mittel Nuvaxovid wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen - für Menschen ab 18 Jahren. Es sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von etwa drei Wochen erforderlich. dpa