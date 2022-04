OB: Messehallen sollen nicht Flüchtlingsunterkunft bleiben

Teilen

Lutz Trümper (SPD), Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg, spricht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Die Stadt Magdeburg will die Messehallen in Magdeburg nur noch bis Ende April für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge nutzen. „Wenn ich in der Messehalle mit 300 Leuten schlafe, in einer riesengroßen Halle und das über Wochen und vielleicht sogar Monate, dann ist das nicht möglich, dann ist das unerträglich“, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am Donnerstag.

Magdeburg - „Wir müssen jetzt alles unternehmen, um die Menschen aus den Messehallen in Wohnungen zu bringen.“ Auf dem Messegelände leben Trümper zufolge aktuell mehr als 530 Menschen.

Ab der kommenden Woche sollen ihm zufolge rund 100 Ukrainer in ein ehemaliges Pflegeheim in der Stadt ziehen. Zudem kämen rund 300 Menschen in einem alten Schulgebäude unter. In einem weiteren Schritt sollen die Geflüchteten von dort aus in Wohnungen untergebracht werden. Trümper betonte, Magdeburg habe aktuell deutlich mehr Ukrainer aufgenommen, als der übliche Verteilschlüssel vorsehe. In der Summe seien es rund 3650 Personen und 21 Prozent der in Sachsen-Anhalt registrierten geflüchteten Ukrainer. dpa