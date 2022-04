Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg und weiteren Städten

In Magdeburg wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Neun Frauen und Männer bewerben sich um den Posten. Unter den Bewerbern sind die parteilose Simone Borris, die aktuell Stellvertreterin im Magdeburger Rathaus ist, Stadtrat Jens Rösler von der SPD und der CDU-Kandidat und Landtagsabgeordnete Tobias Krull. Für die Linke tritt die Landtagsabgeordnete Nicole Anger an, die AfD schickt den Ex-Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann ins Rennen.

Magdeburg - Amtsinhaber Lutz Trümper (SPD) tritt nicht noch einmal an. Sollte kein Kandidat über 50 Prozent der Stimmen erhalten, folgt am 8. Mai eine Stichwahl. Wahlberechtigt sind rund 191.000 Magdeburger.

Auch in anderen Städten in Sachsen-Anhalt können die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ihr Kreuz setzen. In Wittenberg bewerben sich drei Kandidaten um das Amt des Rathauschefs, in Weißenfels vier. In Stendal und Wernigerode fallen die Entscheidungen um die Chefposten in einer Stichwahl. dpa