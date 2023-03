Öffentlicher Dienst: Warnstreiks im Norden Sachse-Anhalts

Teilnehmer einer Warnstreikkundgebung spiegeln sich in Halle/Saale in der Brille einer Teilnehmerin. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Bürger im Norden Sachsen-Anhalts müssen sich wegen eines Warnstreikaufrufs am Freitag auf Einschränkungen in den Stadtverwaltungen und bei den Eigenbetrieben wie der Müllabfuhr sowie bei Sparkassen und Arbeitsagenturen einstellen. Auch am Klinikum Magdeburg soll es zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst auf, ihre Arbeit ruhen zu lassen.

Magdeburg - Unter anderem in Magdeburg, dem Landkreis Harz, dem Landkreis Stendal und dem Altmarkkreis Salzwedel sei mit Einschränkungen in Kitas und Horten zu rechnen.

Freitagmorgen (08.30 Uhr) soll es eine Kundgebung auf dem Alten Markt in Magdeburg geben und am Vormittag (11.00 Uhr) eine Demonstration durch die Innenstadt. Für mittags (12.30 Uhr) ist eine Abschlusskundgebung auf dem Alten Markt geplant.

Die Landeshauptstadt Magdeburg kündigte an, dass es zu Einschränkungen der Sprechzeiten in den Bürgerbüros kommen kann. Am Freitag blieben zudem sechs Kitas geschlossen, in weiteren gebe es nur einen eingeschränkten Betrieb.

Im bundesweiten Tarifstreit hatten Bund und Kommunen ihren 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst fünf Prozent mehr Lohn und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi fordert weiterhin 10,5 Prozent mehr Lohn bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant. dpa