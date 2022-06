„Offener Hof“: Bauern werben für Regionales und Vertrauen

Mit einem „Tag des offenen Hofes“ haben Landwirte in Sachsen-Anhalt an die Menschen appelliert, mit dem Kauf regionaler Produkte die Betriebe zu unterstützen. In der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, vor Ort zu produzieren, um die Bevölkerung verlässlich mit Lebensmitteln zu versorgen, teilte ein Sprecher des Landesbauernverbandes am Samstag mit.

Stendal - Zur zentralen Eröffnung des Hof-Tages in Sachsen-Anhalt kamen in Stendal rund 1000 Menschen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) informierten sich bei einem Rundgang über die Arbeit des Agrarbetriebes eines Familienunternehmens. Sachsen-Anhalts Bauernpräsident Olaf Feuerborn warb zugleich um mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit der Landwirte. Die Branche sei auch eine der wichtigsten Arbeitgeber, schaffe sichere Arbeitsplätze. Er verwies darauf, dass die Betriebe angesichts steigender Energiekosten in der Produktion zusätzliche Lasten zu schultern haben.

Ziel des bundesweit von zahlreichen Bauernfamilien und landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführten Tags des offenen Hofes ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, sich vor Ort über die Arbeit der heimischen Landwirtschaft zu informieren. dpa