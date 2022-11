Opposition kritisiert späte Einbringung des Haushalts

Sachsen-Anhalts Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann während einer Pressekonferenz. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Opposition im Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch Kritik an der späten Haushaltsaufstellung für 2023 geübt. „Mitte November den Haushalt erstmal einzubringen, ist natürlich viel, viel zu spät“, sagte Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann. Außerdem sei der Entwurf der Landesregierung „zukunftsfeindlich“. Die Klimakrise werde darin nicht ausreichend berücksichtigt, so Lüddemann.

Magdeburg - Am Freitag soll im Parlament über den Etat 2023 debattiert werden. Dass Sachsen-Anhalt mit einer vorläufigen Haushaltsführung ins neue Jahr starten wird, machte auch SPD-Fraktionschefin Katja Pähle deutlich. Es sei davon auszugehen, „dass wir den Landtagsbeschluss erst im März erreichen werden“, sagte sie mit Blick auf die Beratungen der schwarz-rot-gelben Koalition.

FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack betonte am Mittwoch, dass es noch Gesprächsbedarf gebe. Unter anderem müsse noch einmal über die Finanzierung der freien Schulen gesprochen werden. dpa