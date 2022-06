Orientierung: Viele Ukrainerinnen an Volkshochschulen

Die blauen Buchstaben "vhs" stehen an der Fassade der Volkshochschule (VHS). © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Um sich in Deutschland zurecht zu finden, brauchen Zugewanderte Hilfe. Viele vor dem Krieg geflüchtete Menschen aus der Ukraine finden sie im flächendeckenden Netz der Volkshochschulen.

Magdeburg - Die Volkshochschulen in Sachsen-Anhalt begleiten mit verschiedenen Angeboten derzeit rund 2300 Ukrainerinnen und Ukrainer. Das hat eine Umfrage des Landesverbands der Volkshochschulen in den Einrichtungen ergeben. Das Engagement und die Vielfalt der Angebote seien groß, sagte die Pädagogische Leiterin des Verbands, Mechthild Jorgol. Es gebe Kurse, die bei der Orientierung im Alltag helfen vom Einkaufen über Bankgeschäfte bis zur Antragstellung, aber auch Sprach- und Integrationskurse sowie Gesprächscafés. Zudem gibt es Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Jorgol bedauerte, dass die Volkshochschulen im Land zuletzt nicht mehr den Zuschlag als Träger für die sogenannten Erstorientierungskurse erhalten haben, obwohl sie die Aufgabe bereits in der Zeit der vermehrten Flüchtlingsankünfte um das Jahr 2015 gemeistert hätten. Es sei nun viel ehrenamtlich und von den Landkreisen gefördert auf die Beine gestellt worden. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer hätten seit Februar die Volkshochschulen angesteuert. Es seien kurzfristig Angebote geschaffen worden, teils mussten die Interessentinnen aber auch vertröstet werden.

Für die Erstorientierungskurse außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtungen in den Landkreisen und kreisfreien Städten ist in Sachsen-Anhalt nun die DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH zuständig. Projektkoordinatorin Annette Bode sagte, die DAA habe seit 2017 an insgesamt 13 Standorten in Sachsen-Anhalt Erstorientierungskurse für Asylbewerber durchgeführt und biete diese nun auch für Ukrainerinnen und Ukrainer an. Derzeit gebe es fünf Kurse mit je 15 bis 20 Teilnehmern im Land. Weitere seien geplant. Gefördert werden diese vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Die Kurse seien praxisnah mit vielen kleinen Exkursionen organisiert. In 300 Unterrichtsstunden á 45 Minuten gebe es Einblicke in das Leben in Deutschland, sagte Bode. Einkauf, Krankenkasse, Bankgeschäfte, Kinderbetreuung, Schulsystem, Arbeit und Miete bis hin zum deutschen Pfandsystem - all das seien Themen. „Die Teilnehmer kommen auch mit Briefen zu uns“, sagte Projektkoordinatorin Bode. Es werde ganz praktisch geholfen.

Allerdings würde sich die Deutsche Angestellten-Akademie mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen. „Es ist schwierig, die Ukrainer zu erreichen, sie ziehen gleich in Wohnungen“, sagte Bode.

Mechthild Jorgol sieht diese Probleme nicht. An Angeboten, die den Erstorientierungskursen ähnlich seien, nähmen in den Volkshochschulen landesweit knapp 600 Ukrainerinnen und Ukrainer teil. Die Volkshochschulen mit ihrem flächendeckenden Netz seien eine bekannte Adresse. dpa