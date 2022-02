Orkantief „Zeynep“: Warnungen vor herabfallenden Ästen

Teilen

Bäume biegen sich im Sturm während die Sonne von einem nur leicht bewölkten Himmel scheint. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Nachdem erst am Donnerstag das Sturmtief „Ylenia“ gewütet hat, drohen mit „Zeynep“ erneut größere Schäden. Es sei weiterhin besondere Vorsicht wegen umstürzender Bäume und herabfallender Äste geboten, betonte eine Sprecherin der Stadt Magdeburg. „Die Park- und Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe der Landeshauptstadt“ sollten vorübergehend gemieden werden.

Halle/Magdeburg - Einige Bäume seien stark beschädigt oder entwurzelt und drohten durch die neuen Winde weiteren Schaden zu nehmen.

Nach ersten Einschätzungen des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg sind am Donnerstag in den Park- und Grünanlagen einschließlich der Friedhöfe fast 70 Bäume umgestürzt oder beschädigt worden. Es sei davon auszugehen, dass sich die Aufräumarbeiten noch bis in die kommende Woche erstrecken. In Weißenfels wurden am Freitag vorsorglich die Friedhöfe im Stadtgebiet bis 21. Februar geschlossen.

Die Gefahr, die von umstürzenden Bäumen ausgehen kann, erlebten die Mitarbeiter der Kreisstraßenbauhofs am Donnerstag im Oberharz. Aus Sorge um sie stellte der Betrieb die Aufräumarbeiten ein. Erst am Abend konnten die Beschäftigten ihre Arbeit fortsetzen.

Das Sturmtief „Zeynep“ nähert sich von Westen her. Am späten Freitagnachmittag würden bereits Sturmböen erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Abend und zu Beginn der Nacht zum Samstag nehme der Wind weiter zu und erreiche Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern. Stellenweise seien Orkanböen um 120 km/h nicht ausgeschlossen.

Im Bergland gebe es voraussichtlich von Freitagabend bis Samstagmorgen Orkanböen zwischen 120 und 140 km/h. Auf freien Gipfellagen seien extreme Orkanböen bis zu 170 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte lasse der Wind dann deutlich nach. dpa