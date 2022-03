Pähle: Abschaffung bundesweiter Corona-Regeln kommt zu früh

Der Bundestag hat den Weg für ein Ende der meisten Corona-Beschränkungen freigemacht - die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Katja Pähle, gehört zu den Kritikerinnen des Vorgehens. „Dass der Bundestag auf Druck der FDP das Infektionsschutzgesetz schon jetzt so stark lockert, kommt deutlich zu früh“, erklärte Pähle am Freitag in Magdeburg.

Magdeburg - „Die Entwicklung bei Corona ist besorgniserregend: steigende Inzidenzzahlen, steigende Hospitalisierungsrate und steigende Belegung der Intensivstationen, bei allerdings insgesamt weniger schweren Verläufen als vor der Impfkampagne.“

Pähle sieht es als positiv an, dass Sachsen-Anhalts Landesregierung die Übergangsfrist nutzt und so viele Regelungen wie möglich bis zum 2. April in Kraft lässt. „Damit gewinnen wir Zeit.“ Danach gelte der Appell an die Bürgerinnen und Bürger, sich vernünftig zu verhalten, und sich so gut wie möglich gegen das Infektionsrisiko zu schützen. „Wo es besondere Probleme gibt, muss die neue Hotspot-Regelung greifen“, erklärte die SPD-Politikerin.

Ab Sonntag soll es nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen geben. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können. Für regionale sogenannte Hotspots kann es weitergehende Beschränkungen geben, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Die Bundesländer wollen aber noch eine bis maximal 2. April eingeräumte Übergangsfrist nutzen und jeweils aktuell geltende Schutzregeln zumindest teilweise aufrechterhalten. dpa