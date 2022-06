Pfingsten wird in Quedlinburg zu „Königstagen“ mit Festumzug

Teilen

Ausflügler gehen durch die so genannte „Hölle“, eine enge Straße mit alten Fachwerkhäusern. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Eine Stadt feiert sich und ihre Geschichte: Quedlinburg im Harz lädt am Pfingstwochenende zu den „Königstagen“ in die historische Innenstadt. Nach der Eröffnung am Freitag werden bis Pfingstmontag anlässlich des Stadtfestes zu Ehren König Heinrichs I. (876-936) acht Schauplätze bespielt. Diese können von den Gästen während eines Rundgangs besucht werden.

Quedlinburg - Mittelpunkt ist der Marktplatz. Mit den Festtagen erinnert Quedlinburg an die erste Erwähnung vor 1100 Jahren. Am 22. April 922 wurde die „villa quae dicitur Quitilingaburg“ zum ersten Mal in einer Urkunde Heinrichs I. erwähnt.

Das Programm der „Königstage“ ist voll und vielfältig. Laut Stadtverwaltung werden mehrere Bühnen aufgebaut, zudem gibt es unter anderem eine Licht- und Multimediashow, eine Street-Food-Meile, einen Kunst- und Handwerkermarkt sowie eine Job- und Wirtschaftsmeile. Schausteller, Akrobaten und Gaukler sind mit dabei. Auch einige der schönsten Altstadt-Höfe öffnen ihre Tore und Türen. Ziel sei es, eine „reizvolle Mischung aus Entdecken, Erleben und Genießen“ zu schaffen, hieß es.

Höhepunkt der „Königstage“ soll am Sonntag der Festumzug werden. Geplant sei ein „Umzug durch die Jahrhunderte“, der von Vereinen und Institutionen gestaltet wird.

Die Unesco-Welterbestadt Quedlinburg gilt als „Wiege der deutschen Geschichte“. Sachsenherzog Heinrich (876-936) soll in der Stadt die Königskrone angetragen worden sein. Er und seine Frau Mathilde sind in der Krypta der Stiftskirche St. Servatii auf dem Schlossberg beigesetzt, die zu den bedeutendsten Bauwerken der Romanik zählt.

Die UN-Kulturorganisation Unesco stellte die historische Altstadt Quedlinburgs mit den fast 2100 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten am 17. Dezember 1994 unter Schutz. Die rund 24.000 Einwohner zählende Stadt ist heute eines der größten Flächendenkmale Deutschlands. dpa