Picknicktag lockt zahlreiche Sachsen-Anhalter in die Parks

Der Picknicktag in Sachsen-Anhalt hat bei bestem Wetter zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Parks und Gärten des Landes gelockt. In rund 20 historischen Park- und Gartenanlagen konnten sie es sich gut gehen zu lassen, Musik hören oder gemeinsame Aktivitäten verfolgen. Es sei schön, sich als Picknickgruppe zu verstehen und sich mit den Menschen in den anderen Parks verbunden zu fühlen, sagte Felicitas Remmert, Sprecherin der Organisatoren des Netzwerks Gartenträume am Sonntag.

Magdeburg - Remmert selbst war im Orangeriegarten im Schlosspark Harbke, wo zu einem Chorkonzert zum Mitsingen etwa 150 Leute mit Picknickkörben gekommen waren. In Aschersleben kamen demnach bei „ausgelassener Stimmung“ rund 400 Leute zusammen, in Zeitz seien über den Tag verteilt 200 bis 300 Menschen gekommen. Die Veranstalter, mit denen sie sprechen konnte, seien zufrieden gewesen, so Remmert. Der Gartenträume-Picknicktag wurde 2020 ins Leben gerufen.

Auch in Wernigerode war die Organisatorin des Tages im Lustgarten zufrieden. „Die Leute spielen hier auf der Wiese Federball und Fußball, die Kinder können Filzen, wir haben ein Eisfahrrad da, wo jeder dran stehen bleibt und wir hatten kleine Vorleseecken“, sagte Christiane Wichmann. Im Tagesverlauf hätten dort rund 200 Menschen an den Angeboten teilgenommen. dpa