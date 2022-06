Planetarium Halle soll im ersten Quartal 2023 öffnen

Katrin Keym vom Planetarium Halle/Saale wirft einen Blick in die Kuppel des Planetariums. © Hendrik Schmidt/dpa

Das neue Planetarium in Halle ist fast fertig. Was jetzt noch fehlt, ist der Einbau der komplexen Technik. Anfang 2023 soll der imposante Bau eröffnet werden. Erwartet werden jährlich bis zu 60.000 Besucherinnen und Besucher.

Halle - Das Planetarium Halle in einem historischen Rundbau aus rötlichem Klinkerstein wird im ersten Quartal 2023 eröffnet. „Erwartet werden jährlich 50.000 bis 60.000 Besucher“, sagte der Leiter Dirk Schlesier. „Aktuell wird die Medientechnik eingebaut, das ist sehr komplex. Und auch die Sternwarte auf dem Dach muss noch installiert werden.“

Am 21. Januar 2019 war die Grundsteinlegung. Das Geld für die Baukosten von 21 Millionen Euro kommt ausschließlich aus dem Flutmittel-Fonds von Bund und Ländern. Die Hülle ist ein technisches Denkmal, einst war es ein Gasometer. Für ein Planetarium sind die Ausmaße beeindruckend: 16 Meter Höhe und ein Durchmesser von 30 Metern.

Das Herzstück ist der Sternensaal mit 12 Metern Durchmesser und Platz für 110 Personen, dazu ein Hörsaal und Seminarräume sowie Foyer und ein Café. Weitere Räume beherbergen die multimediale Technik.

Überhaupt bietet die moderne Technik größere Möglichkeiten der Darstellung: Vom Teleskop könne digital das jeweilige Bild des Sternenhimmels in den Saal des Planetariums übertragen werden. „Mit Videoprojektoren sind jetzt 360-Grad-Darstellungen und 3-D-Flüge zu den Sternen möglich“, sagte Schlesier. Ebenso erlaube die Technik Bilder von Orten auf der Erde aus einem bestimmten Blickwinkel. Damit könne beispielsweise der Klimawandel verdeutlicht werden.

Schlesier kündigte zur Eröffnung einen bunten Mix an, um zu zeigen, was die Technik des Planetariums könne. „Wir wollen wissenschaftliche Veranstaltungen und auch Musik bieten“, sagte der Leiter. Im Gebäude seien unter der Sternenkuppel kleinere Konzerte sowie Lesungen und Filmvorführungen möglich.

Generell soll das Programm in Sachsen-Anhalts größtem Planetarium ausgewogen sein. An den Vormittagen gibt es Veranstaltungen für Schulen und Kindertagesstätten, ab Mitte der Woche und an den Wochenenden widmen sich die Themen zu Kosmos und Astronomie dem öffentlichen Publikum.

Aber auch vor der Eröffnung des Planetariums laufen bereits viele Veranstaltungen. „Einmal im Quartal, immer zum Jahreszeitenwechsel, veranstalten wir die Hallesche Sternstunde“, sagte Schlesier. „Außerdem sind wir mit unseren Veranstaltungen an den Schulen.“

Ebenso würden auf dem Marktplatz in unregelmäßigen Abständen, je nach Wetterlage, Beobachtungen für Interessierte geboten. „Einfach mal den Mond durch ein großes Fernrohr sehen, das wird von den Menschen sehr gut angenommen“, sagte der Leiter des Planetariums. Für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren gebe es zwei Astro-Clubs. „Das Interesse ist groß, zumal Astronomie in Sachsen-Anhalt auch Schulfach ist“, sagte Schlesier.

Der Neubau des Planetariums gilt als Ersatz für das vor neun Jahren beim Hochwasser der Saale auf der Peißnitzinsel schwer beschädigte und später abgerissene Raumflugplanetarium. dpa