Politiker bekunden Solidarität mit islamischen Kulturzentrum

Teilen

Petra Pau (Die Linke), stellvertretende Bundestagspräsidentin, spricht. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Nach den Schüssen auf ein islamisches Kulturzentrum in Halle haben mehrere Bundespolitiker und Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) die Glaubensgemeinschaft besucht. „Dem zunehmend aufgeheizten gesellschaftlichen Klima, das immer öfter in Akten der Gewalt mündet, müssen wir Zeichen des Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung entgegensetzen“, sagte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) vor dem Besuch am Freitag.

Halle - Ihre Amtskollegin Aydan Özoğuz (SPD) sagte, die Gesellschaft dürfe nicht akzeptieren, wenn Menschen, gleich welchen Glaubens, ihre Religion nur unter Polizeischutz ausüben könnten. „Ein friedliches Zusammenleben und Religionsfreiheit sind unabdingbare Grundlagen unseres Gemeinwesens.“

Bereits am Freitag vergangener Woche hatten etwa 200 Menschen ihre Solidarität mit der Glaubensgemeinschaft bekundet. Mehrere Bürger gaben dabei mitunter eindrucksvolle Beispiele von erfahrenen Anfeindungen aufgrund von Religion und Aussehen.

Am 23. Januar war auf das Kulturzentrum mit einem Luftgewehr von einem gegenüberliegenden Haus geschossen worden. Verletzt wurde dabei niemand. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich laut Polizei rund 100 Menschen zum Gebet in dem Gebäude.

Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 55-jährigen Bewohner eines gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses. Er wurde laut Polizei als Inhaber der Wohnung ermittelt, von deren Fenster nach Zeugenberichten die Schüsse ausgingen. Die Polizei prüft derzeit eine mögliche politische Motivation des Angriffs. Bislang war der Verdächtige laut Polizei nicht mit politisch motivierten Straftaten aufgefallen.

Der Angriff ist nicht der erste dieser Art auf das Kulturzentrum. Bereits 2018 wurde auf Menschen geschossen, die vor dem Gebäude standen. Mehrere syrische Männer wurden dabei verletzt. Die Polizei konnte damals keinen Verdächtigen ermitteln. dpa