Polizei ahndet Verstöße bei Lkw- und Reisebus-Kontrollen

Eine Polizistin hält eine Winkerkelle in der Hand. © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Die Landespolizei hat bei einer Schwerpunktkontrolle in der vergangenen Woche in Sachsen-Anhalt zahlreiche Mängel bei Lastwagen und Reisebussen geahndet. Rund 130 Polizistinnen und Polizisten nahmen 435 Fahrzeuge genauer unter die Lupe, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Bei rund 185 kontrollierten Fahrzeugen (43 Prozent) wurden Verstöße festgestellt.

Magdeburg - Neben technischen Mängeln stießen die Beamten auch auf fehlende Dokumente. Laut Ministerium waren 34 Verstöße so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. „Allein der Umstand, dass die Landespolizei rechnerisch bei zwei von fünf kontrollierten Lkw und Reisebussen Mängel und Verstöße gefunden hat, zeigt: Bei den Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs dürfen wir nicht nachlassen“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Die Schwerpunktkontrolle war eine länderübergreifende Aktion, für die zwischen dem 13. und 19. Juni 2022 Lastwagen und Busse überprüft wurden. dpa