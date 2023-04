Polizei geht in dieser Woche verstärkt gegen Raser vor

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Die Polizei in Sachsen-Anhalt geht in dieser Woche verstärkt gegen Raser vor. Wie das Innenministerium mitteilte, beteiligt sich die Polizei an der europäischen Kontrollwoche von Geschwindigkeiten. Die Woche stehe im Zeichen von Aufklärung, Prävention und Kontrolle, teilte unter anderem die Polizei Stendal am Montag auf Twitter mit. Einen Schwerpunkt soll der sogenannte „Speedmarathon“ am kommenden Freitag (21.

Magdeburg - 4.) bilden. dpa