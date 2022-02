Polizei kontrolliert verstärkt Laster und Busse

Eine Polizistin hält eine Winkerkelle in der Hand. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Sieben Tage in Folge will Sachsen-Anhalts Polizei für mehr Sicherheit auf den Straßen verstärkt Laster und Busse unter die Lupe nehmen. Am Montag starte die Aktion, die bis 13. Februar Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs an regionalen Schwerpunkten beinhalte, wie das Innenministerium am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Die Beamten sollen nicht nur Technik, Sicherheit und Ladung überprüfen, sondern auch das Einhalten der Lenk- und Ruhezeiten.

Magdeburg - Auch Aufklärung gehöre dazu, etwa zu Themen wie Ablenkung und Müdigkeit am Steuer. Lastwagen- und Busfahrer seien besonders oft einem hohen Termindruck ausgesetzt, hieß es.

Die täglichen Kontrollen sind dem Ministerium zufolge Teil der länderübergreifenden Verkehrsüberwachungsaktion „Truck & Bus“ des Roadpol-Netzwerks. Roadpol steht für „European Roads Policing Network“, das europaweit die Durchsetzung von Verkehrsvorschriften koordiniert und nationale Akteure vernetzt. dpa