Polizei kontrolliert verstärkt Laster und Busse

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Die Landespolizei nimmt verstärkt die Verkehrssicherheit von Lastkraftwagen und Bussen in den Blick. Von Montag an werden in Sachsen-Anhalt Fahrzeuge im Rahmen einer länderübergreifenden Aktion kontrolliert, wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte. Es gehe um den gewerblichen Güter- und Personenverkehr. Regelmäßige Kontrollen und Präventionsaktionen seien wichtig.

Magdeburg - „Hier lassen wir nicht nach, im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Rein rechnerisch passiert laut Ministerium alle acht Minuten ein Unfall auf Sachsen-Anhalts Straßen, davon 15 Prozent mit Beteiligung eines Lastwagens. 2021 wurden 10.000 Verkehrsunfälle mit Lkw-Beteiligung registriert. Dabei starben 35 Menschen, 13 von ihnen saßen selbst in einem Lastkraftwagen.

In der Aktionswoche vom 13. bis 19. Juni unter dem Motto „Truck & Bus“ kontrolliert die Polizei unter anderem die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten. Zudem wird der technische Zustand und die Beladung von Lastwagen überprüft. Verstöße würden geahndet, hieß es. dpa