Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Salzwedel einen per Haftbefehl gesuchten Mann aufgegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war sie zu einer vermeintlichen Auseinandersetzung von zwei Personen gerufen worden. Vor Ort habe sich jedoch herausgestellt, dass niemand verletzt worden sei und sich die beiden Männer kennen würden.

Salzwedel - Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen einen 30-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht entrichten konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizei wird der Mann dort aller Voraussicht nach die nächsten 70 Tage verbringen. dpa