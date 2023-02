Polizei untersagt Bussen und Lastwagen die Weiterfahrt

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei Kontrollen von Bussen und Lastwagen hat die Landespolizei in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Tagen zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, wurden insgesamt 430 Fahrzeuge überprüft, bei 219 gab es Beanstandungen. Schwerpunkte seien die Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie technische Mängel an den Fahrzeugen gewesen.

Magdeburg - „32 Verstöße waren so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.“

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte, dass konsequente Kontrollaktionen wichtig und richtig seien, um Gefahren auf den Straßen zu minimieren. Die Landespolizei beteiligt sich regelmäßig an länderübergreifenden Verkehrsüberwachungs-Aktionen. Die Schwerpunktkontrolle „Truck & Bus“ vom 13. bis 19. Februar war laut Innenministerium die erste von mehreren geplanten Aktionen in diesem Jahr. dpa