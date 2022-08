Preissteigerungen bei Schulzubehör überschaubar

Teilen

Vier Schulranzen stehen nebeneinander. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Preise für Schulranzen und Schreibgeräte für das neue Schuljahr, das am Donnerstag in Sachsen-Anhalt beginnt, sind anders als viele andere Produkte nur wenig gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, lagen die Preise für Ranzen und Schulrucksäcke im Juli 2022 um 1,1 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Schul- und Lernbücher kosteten den Angaben nach 1,6 Prozent mehr.

Magdeburg - Deutlicher angezogen haben in diesem Jahr die Preise für Schreibgeräte wie Blei- und Farbstifte sowie Füller und Kugelschreiber. Diese verteuerten sich laut des Landesamts um 3,7 beziehungsweise 5,1 Prozent. Auch für Farbkästen (plus 9,4 Prozent) oder Füllhalterpatronen (plus zwölf Prozent) mussten Verbraucherinnen und Verbraucher mehr zahlen als im Jahr zuvor. Besonders gravierend seien die Preissteigerungen bei Papierprodukten. Für Druckerpapier etwa hätten Kunden sogar 25,6 Prozent mehr zahlen müssen als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr, hieß es. dpa