Prignitz-Museum zeigt Fotografien von Gerhard Faller-Walzer

Teilen

Nach der Ausstellung im Altmärkischen Museum in Stendal werden Arbeiten des Fotografen und Grafikers Gerhard Faller-Walzer nun im Prignitz-Museum Havelberg präsentiert. Nach der Eröffnung von „AugenBlicke“ am Samstag werden die Fotografien des in Wust in der Altmark lebenden Künstlers bis 25. Juni gezeigt. Faller-Walzer kam 1958 in Waldshut in Südbaden zur Welt und beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren intensiv mit Schwarz-Weiß-Fotografie.

Havelberg - Er greife beim Fotografieren Augenblicke und Momente des täglichen Lebens auf, hieß es vom Museum.

Motive entdecke er auf gezielten Fototouren und während täglicher Arbeiten in Haus, Garten und seiner Werkstatt. Faller-Walzer halte jene Motive fest, die „jeder von uns sehen kann, aber nicht unbedingt jeder erkennt“, hieß es. Gezeigt würden Arbeiten mehrere Serien, zudem verspricht der Künstler „unerwartete Blicke“ in den Dom zu Havelberg. dpa