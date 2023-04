Probeläufe für die Technik vor Abitur-Prüfungen

Kurz vor Beginn der schriftlichen Abiturprüfung. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Nach der Technik-Panne bei den Abitur-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen hat Sachsen-Anhalt vorab spezielle Vorkehrungen getroffen. „An allen Schulen haben bereits im Vorfeld zum Prüfungsbeginn verpflichtende Probeläufe zum Herunterladen von Prüfungsaufgaben stattgefunden“, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Magdeburg mit. Ministerium und Landesschulamt begleiteten die Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen eng, ebenso die digitale Aufgabenübertragung in die Schulen.

Magdeburg - „Sollten unerwartete Probleme auftreten, gibt es einen Notfallplan, so dass jederzeit umgehend reagiert werden kann“, hieß es.

Die Abiturprüfungen werden am Montag für rund 5700 Schülerinnen und Schüler beginnen. Die schriftlichen Prüfungen beginnen laut Ministerium mit dem Fach Biologie und enden am 8. Mai mit dem Fach Geschichte und den Profilfächern an den beruflichen Gymnasien. Die mündlichen Prüfungen stünden dann ab dem 14. Juni an. Bis zum 5. Juli würden die Abi-Zeugnisse überreicht.

In Nordrhein-Westfalen sind Abiturienten nach dem Fehlstart wegen einer Technikpanne mit Verspätung in ihre schriftlichen Abschlussprüfungen gestartet. Am Dienstag hatte das Herunterladen der ursprünglich für den Folgetag vorgesehenen Aufgaben nach Angaben des Schulministeriums nur bei etwa jeder dritten von 900 Schulen geklappt. Zehntausende Abiturienten waren betroffen. dpa