Qualität der Badegewässer fast ausnahmslos „ausgezeichnet“

Freizeit

Sachsen-Anhalts Badeseen haben laut Untersuchungen des Gesundheitsministeriums fast ausnahmslos eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität. Für 59 der 68 ausgewiesenen Badegewässer zwischen Arendsee und Zeitz habe es zum Start in die Badesaison an diesem Montag diese Einstufung gegeben, teilte das Ministerium am Freitag in Magdeburg mit.

Magdeburg - Zudem habe es für ein Gewässer ein „gut“ und für zwei ein „ausreichend“ gegeben, hieß es. Als „mangelhaft“ seien der Neustädter See in Magdeburg und der Schachtsee in Wolmirsleben im Salzlandkreis eingestuft worden.

Vier Gewässer hätten keine Bewertung erhalten: Das betreffe den Ditfurter See (Landkreis Harz), den Süßen See in Aseleben (Landkreis Mansfeld Südharz), das Strandbad Obhausen (Saalekreis) und den Concordia See (Salzlandkreis).

Laut Ministerium informiere eine neue interaktive Badegewässerkarte im Internet über die Einstufungen.

Neben öffentlich ausgewiesenen Badeseen werde landesweit auch in Kiesseen, Baggerlöchern und Teichen gebadet. Diese würden jedoch nur in konkreten Fällen von den Gesundheitsämtern überwacht und wiesen auch sonst keine Infrastruktur wie Sanitäranlagen auf. Hier sei das Baden teils gefährlich und oft sogar verboten. dpa